Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за неделю снизилась на 4,5%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 4,5%. С 3 по 9 июля в республике подтвердилось 63 случая COVID-19, что на три меньше, чем за предыдущие семь дней, выяснило «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



С 26 июня по 2 июля коронавирусом заразились 66 татарстанцев. Количество заболевших оказалось на 20,5% меньше, чем за предыдущую неделю.

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии подтвердилось 206 419 случаев COVID-19. Вылечились от него 203 997 жителей республики, умерли — 2 010.

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Демина