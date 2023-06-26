Вторая очередь благоустройства Сада рыбака в Казани завершена менее чем на половину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вторая очередь благоустройства Сада рыбака в Казани завершена на 40%. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.



Он рассказал, что в общественном пространстве демонтировали изношенные теннисные корты, чтобы установить новые. Оборудуют также площадку для волейбола и баскетбола. На детской площадке установят дополнительные скамейки.

— Ключевым элементов парка является центральная площадь с фонтаном. Фонтан в парке установили в 1936 году. Это была чаша со скульптурой рыбака. Отсюда и закрепилось название парка. Позже скульптуру демонтировали. В последние годы чаша фонтана использовалась в качестве вазона для цветов. В ходе проведенного обследования выявили аварийное состояние чаши — она была неспособна выдержать нагрузку в виде скульптуры на пьедестале, поэтому объект пришлось демонтировать. На месте объекта будет воссоздан исторический облик фонтана со скульптурой, — рассказал Игорь Куляжев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дополнительно будет реализован светодинамический сценарий водной картины фонтана. Подсветка будет работать в вечернее время.

Напомним, чашу фонтана из Сада рыбака увезли в мае 2023 года, что вызвало беспокойство у горожан. В ответ власти заявили, что объект забрали «на воссоздание по историко-архивным материалам». Вернуть обновленную чашу на место должны в конце лета.



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Татьяна Демина