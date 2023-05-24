Новую чашу фонтана в казанском сквере «Сад рыбака» откроют в конце августа

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

«Чашу восстановить невозможно»

Чаша фонтана в казанском «Саду рыбака» , которую накануне демонтировали и увезли из сквера, не подлежит восстановлению. Об этом сообщили «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов Татарстана»:

— Во время исследований скульптор и архитекторы обнаружили, что чашу восстановить невозможно — она не подлежит восстановлению. Обследования проводились несколькими экспертами: скульптором, который воссоздает фонтан, и архитекторами.



Там уточнили, что чаша была в аварийном состоянии. К 2023 году материал, из которого она сделана, а именно бетон, пришел в негодность — его средний срок службы составляет 50-70 лет. Напомним, фонтан — чашу с рыбаком — поставили в 1936 году, после чего сквер получил современное название — «Сад рыбака»

На данный момент с чаши сняли все размеры и создали ее 3D-модель. Ее, как отметили в Институте развития городов, «полностью восстановят по исторически-архивным данным». Также восстановят и статую, которая была давно утрачена.

Новая чаша появится в этом году — ее открытие состоится в конце августа, сообщили «Реальному времени» в фонде. Автором скульптуры стал Артур Давыдов, он уже в процессе создания чаши.

Чаша в июле 2022 года. Фото: realnoevremya.ru

Благоустройство идет полным ходом

О планах восстановить «Сад рыбака» в Кировском районе Казани заговорили еще в начале 2020 года. К благоустройству хотели приступить в 2021-м, но помешала пандемия коронавируса. Работы стартовали лишь в 2022-м.

В этом году обновление излюбленного места казанцев в Адмиралтейской слободе продолжилось. На работы, которые стартовали, выделили 170 миллионов.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

Накануне в социальных сетях казанцы выразили опасения, что образец советского паркового искусства 1930-х годов с сегодняшнего дня убрали насовсем или снесли. В Дирекции парков и скверов ответ на сообщения пообещали воссоздать ее и вернуть на место как можно скорее.

Напоним, после после благоустройства на место не только вернут знаменитый фонтан с рыбаком., но также появятся сцена, спортивные площадки, в том числе поле для гольфа, а «Реальное время» вместе с фондом «Институт развития городов Татарстана» представляет проект благоустройства и рассказывает об истории места.

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Дарья Пинегина