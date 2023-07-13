Минтранс Татарстана: система субсидирования пассажирских перевозок находится на пределе возможностей

Депутаты Госсовета Татарстана на парламентском часе, посвященном организации пассажирских перевозок в республике, возмутились дороговизной перевозок и отметили: стоимость проезда растет не пропорционально зарплатам и пенсиям.



— Нефть — у нас, бензин — у нас, солярка — у нас, и на Запад нечего кивать. Сравнивал стоимость проезда по Приволжскому, Южному округам — мы тоже не на высоте, — заметил член президиума татарстанского Госсовета Хафиз Миргалимов.

— В Кисловодске — 20 рублей, а у нас не только 20, но и почти 40. Почему? — задал вопрос зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. Он отметил, что между муниципалитетами курсируют изношенные автобусы, нет субсидированных маршрутов и контракта.

В ответ глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов заявил, что система субсидирования пассажирских перевозок и так находится на пределе возможностей:

— Мы выплачиваем [на компенсацию расходов] 1,4 млрд рублей. Считаем, что стоимость проезда сбалансирована. Тем не менее обновление парка транспорта идет. Начали работать по двум проектам: 11 муниципальных образований получат 142 новых автобуса.

Депутаты сегодня высказывали опасения и по поводу возможного подорожания услуг такси после принятия в регионе закона о такси. Фарит Ханифов попытался успокоить, заверив, что повышение будет кратковременным:

— У нас всегда есть периоды роста стоимости проезда и уменьшения. Вот когда в Казани наступает туристический бум, [цены] подскакивают, потом — опускаются, — сказал он.

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Луиза Игнатьева