Фарит Ханифов: повышение цен на такси после принятия закона будет кратковременным

Сегодня на сессии Госсовета Татарстана депутаты приняли в первом чтении и в целом законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ». Часть из них выразили опасения касательно возможного повышения цен на услуги такси в связи с принятием закона:



— Не повлечет ли то, что мы сегодня примем, дальнейший рост цен на услуги такси? Вот мы сейчас примем... будет повышение? — спросил депутат Николай Рыбушкин.

Министр транспорта Фарит Ханифов попытался успокоить, заверив, что повышение будут кратковременным:

— У нас всегда есть периоды роста стоимости проезда и уменьшения. Вот когда в Казани наступает туристический бум, [цены] подскакивают, потом — опускаются. Сильные морозы наступили — снова подрастают, — обозначил он первую причину.

По его словам, ведомство анализировало стоимость одной поездки в такси с 2017 года и пришло к выводу, что тут несколько причин. Вторая — это снижение количества парка автомобилей. Если раньше было зарегистрировано восемь тысяч автомобилей, то «теперь осталось 3,5 тысячи с небольшим».

По мнению главы Минтранса РТ, в результате нововведений «серый» рынок перевозчиков выйдет из «серой» зоны.

Согласно принятому законопроекту республики, с осени в такси в республике будут работать лишь машины белого и желтого цветов. Получение разрешений на работу в такси физических и юридических лиц — таксистов, таксопарков и агрегаторов будет регулироваться. Компании-перевозчики будут нести ответственность за безопасность пассажира в такси и претензии клиента.

Ранее эксперты уже предупреждали, что грядет новое повышение услуг перевозчиков в связи с новыми правилами для агрегаторов такси, которые заработают этой осенью. Изменения подразумевают введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Уточняется, что для физических лиц штраф может составить до трех тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.

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Луиза Игнатьева