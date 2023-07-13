Казань выкупит квартиры в аварийном доме в Юдино и изымет земельный участок под ним
Исполком Казани постановил изъять путем выкупа для муниципальных нужд квартиры дома №9 по ул.Железнодорожников. Здание признали аварийным и подлежащим сносу в сентябре 2018 года.
Речь идет о квартирах №1, 5 (комната 2), 6, 7 (комнаты 1, 2 и 2а) и №8 (комнаты 1 и 2). Их общая площадь составила 281,9 квадратного метра.
Также для муниципальных нужд изымут земельный участок, занимаемый многоквартирным домом №9 по ул.Железнодорожников. Его площадь составляет 1 578 квадратных метров.
Администрации Кировского и Московского районов Казани поручено в течение десяти дней направить собственникам квартир копию постановления исполкома города, уведомление об изъятии недвижимости письмом с уведомлением о вручении. Управление жилищной политики проведет рыночную оценку изымаемых помещений.
Также в этом месяце исполком Казани постановил изъять для муниципальных нужд жилые помещения дома №17б по ул. Клары Цеткин и земельный участок, занимаемый им. Объект признан аварийным в 2017 году.
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