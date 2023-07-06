В Казани выкупят квартиры аварийного дома №17б по ул.Клары Цеткин и земельный участок под ним

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Исполком Казани постановил изъять для муниципальных нужд жилые помещения дома №17б по ул.Клары Цеткин и земельный участок, занимаемый им. Объект в сентябре 2017 года признали аварийным и подлежащим сносу.

Изъятие жилых помещений дома №17б по ул.Клары Цеткин планируют провести путем выкупа. Речь идет о квартирах №1, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19, а также №20, 21, 23 и 24.

Площадь изымаемого земельного участка составляет 1 082 квадратных метра. Его кадастровый номер - 16:50:090110:176.

Администрации Кировского и Московского районов Казани поручено в течение десяти дней направить собственникам квартир дома №17б по ул.Клары Цеткин копию постановления исполкома города, а также документ об изъятии недвижимости письмом с уведомлением о вручении. Рыночную оценку изымаемых квартир проведет Управление жилищной политики.

В феврале 2023 года в Казани постановили изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения дома №75 по ул.Гаванской в жилом массиве Юдино Кировского района. Речь шла о квартирах №3, №4 и №8 общей площадью 100,9 квадратного метра.



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Татьяна Демина