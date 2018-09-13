В Казани снесут три аварийных дома
В Казани три многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом сказано в опубликованном сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
Речь идет о о доме № 28 по улице Баженова, доме № 9 по улице Железнодорожников, а также доме № 15 по улице Димитрова. Собственники домов обязаны обеспечить снос и вывоз строительного мусора после этого, уточняется в материалах мэрии.
Кроме того, непригодными для проживания признаны комнаты № 1, 2, 3 в 13-й квартире и № 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 14-й квартире дома № 4 по ул. Колымская. Заключение выдала городская межведомственная комиссия.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани снесут четыре аварийных дома по улицам Ватутина, Новостройки, Хасана Туфана и Окраинной.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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