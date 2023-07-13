В Агрызском районе Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды

В Агрызском районе Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе района.



— Распоряжением главы Агрызского муниципального района Республики Татарстан №21 от 12 июля 2023 года в городе Агрызе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, — сказано в сообщении.

Председателем комиссии ЧС и ОБП назначен руководитель исполкома Агрызского района Ленар Нургаянов. Телефон для аварийных заявок: 2-41-41.

В Агрызе с утра 12 июля из-за непогоды поступило 19 обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов. Ураган стал причиной отключения электроснабжения в 366 домах, без света на какое-то время оставались 8,5 тысячи человек, в том числе 836 детей. По состоянию на вечер 12 июля число домов без электричества сократилось до 230, позднее электроснабжение восстановили.

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Маргарита Головатенко