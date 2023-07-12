«В ближайшие дни на эту позицию приедет игрок»: Рашид Рахимов — об уходе Алана Дзагоева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил информацию об уходе полузащитника Алана Дзагоева. По его словам, клуб уже определился с кандидатом на его место.

— Алан не продлил (контракт — прим. ред.), так обычно бывает. Конечно, у него есть опыт, класс, мастерство. Но, к сожалению, так складывается. Мы надеемся, что в ближайшие дни на эти позиции приедет еще один игрок, еще один игрок приедет в атаку. Надеюсь, у нас ничего не сорвется, — передает его слова пресс-служба клуба.

Также Рахимов выразил надежду, что помимо игроков, в клуб добавится еще один специалист, который войдет в тренерский штаб команды.

Напомним, Алан Дзагоев не приехал на медобследование команды. У полузащитника истек срок действия контракта с казанским клубом.

Дзагоев вошел в состав футбольной команды казанского «Рубина» в сентябре прошлого года, когда командой руководил Леонид Слуцкий. В столицу Татарстана российский игрок приехал в статусе свободного агента.



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Айрат Назипов