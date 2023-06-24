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Алан Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»

11:56, 24.06.2023
Алан Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование команды. Об этом информирует «РИА Новости Спорт».

Сегодня футболисты казанского клуба проходят медицинский осмотр. В ближайшее время команда отправится на сборы.

Контракт Дзагоева с «Рубином» истекает 30 июня. Через неделю футболист может стать свободным агентом.

Алан Дзагоев вошел в состав футбольной команды казанского «Рубина» в сентябре прошлого года, когда командой руководил Леонид Слуцкий. В столицу Татарстана российский игрок приехал в статусе свободного агента.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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