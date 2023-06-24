Алан Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»
Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование команды. Об этом информирует «РИА Новости Спорт».
Сегодня футболисты казанского клуба проходят медицинский осмотр. В ближайшее время команда отправится на сборы.
Контракт Дзагоева с «Рубином» истекает 30 июня. Через неделю футболист может стать свободным агентом.
Алан Дзагоев вошел в состав футбольной команды казанского «Рубина» в сентябре прошлого года, когда командой руководил Леонид Слуцкий. В столицу Татарстана российский игрок приехал в статусе свободного агента.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым