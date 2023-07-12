В МЧС назвали предполагаемые сроки полного восстановления электроснабжения в Агрызе
В Агрызе без электричества остаются 150 частных жилых домов с населением
618 человек, из них 235 детей. Ориентировочное время восстановления
электроснабжения в 23:00, 12 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Сейчас аварийно-восстановительные работы ведут 8 бригад. Это 24 человека и 9 единиц техники.
По последним данным, в результате непогоды повреждения кровли получили 52 частных и многоквартирных домов и 22 социально значимых объектов. Также повреждения были нанесены 8 автомобилям. Еще 18 деревьев были повалены.
В городе с утра из-за непогоды поступило 19 обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов. Ураган стал причиной отключения электроснабжения в 366 домах, без света на какое-то время оставались 8,5 тысячи человек, в том числе 836 детей. По состоянию на 17.00 число домов сократилось до 230, а людей до 5 430 человек, в том числе 527 детей.
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