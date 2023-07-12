На стадионе «Ак Барс Арена» модернизируют систему видеонаблюдения за 29,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АО «Казань Арена» выделит 29,5 млн рублей на модернизацию системы видеонаблюдения на стадионе «Ак Барс Арена». Ее обновят до начала августа, выяснило «Реальное время».

Контракт будет заключен с ООО «Промэнергострой». Именно эта организация предложила наиболее выгодные условия по сделке.

Фото: realnoevremya.ru

В июне стало известно, что на стадионе «Ак Барс Арена» отремонтируют и восстановят покрытие фанатского и силового ограждения. На работы было выделено 1,8 млн рублей.

Также АО «Казань Арена» потратит на услуги по модернизации турникетов на стадионе «Ак Барс Арена» 2,6 млн рублей. Работы выполнит единственный поставщик — ООО «Инфомат».

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Айрат Назипов