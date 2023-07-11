На модернизацию турникетов на «Ак Барс Арене» потратят 2,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

АО «Казань Арена» потратит на услуги по модернизации турникетов на стадионе «Ак Барс Арена» 2,6 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Работы выполнит единственный поставщик — ООО «Инфомат». Сроки оказания услуг обозначены до 15 июля этого года.

Известно, что на казанский стадион «Ак Барс Арена» доставят более 500 фан-барьеров. Стоимость контракта оценивается в 4,2 млн рублей, а доставить товар необходимо в течение семи дней с момента его подписания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне стало известно, что на стадионе «Ак Барс Арена» отремонтируют и восстановят покрытие фанатского и силового ограждения. На работы было выделено 1,8 млн рублей.

На «Ак Барс Арене» 15 июля пройдет матч за Суперкубок. На территории вокруг стадиона вводится запрет на розничную продажу алкоголя (за исключением его реализации в заведениях общепита).

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Маргарита Головатенко