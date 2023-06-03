Патриарх Кирилл сообщил, что икона «Троицы» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм, на историческое место, — сказал он.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. В конце мая в Третьяковской галерее указывали, что она пока не подлежит выдаче из-за своего состояния — она находилась на неотложной реставрации.

«Троица» — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон.

В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

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Максим Кокунин