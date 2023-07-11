Хоккеист омского «Авангарда» перешел в нижнекамский «Нефтехимик»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео НХЛ/YouTube.com

ХК «Нефтехимик» заключил контракт со своим воспитанником Наилем Якуповым. 29-летний крайний нападающий подписал договор с нижнекамским клубом сроком на один год.

— У меня были предложения из разных клубов, в том числе и из «Нефтехимика». Свой выбор я сделал в пользу родного для меня клуба и города. Здесь я вырос, учился играть в хоккей. Посчитал, что пора возвращаться домой. Я думаю, это лучшее решение, — передает его слова клубная пресс-служба.

Форвард играл за «волков» в сезоне 2012/2013. Он сыграл в 22 матчах за родной клуб набрал 18(9+9) очков. Затем играл играл в НХЛ за клубы «Эдмонтон Ойлрез», «Сент-Луиз Блюз» и «Колорадо Эвеланш». В этом турнире он сыграл 350 матчей и отметился 136 (62+74) баллами за результативность. Минувший сезон нападающий провел в омском «Авангарде». Всего в КХЛ в активе форварда 253 игры и 138 (70+68) набранных очков.

В начале мая «Нефтехимик» покинул лучший бомбардир команды прошедшего сезона Павел Порядин. Нападающий перешел в «Спартак». В свою очередь клуб из Нижнекамска получил двух игроков московской команды: нападающего Дмитрия Злодеева и защитника Артема Серикова.

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Айрат Назипов