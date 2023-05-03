ХК «Нефтехимик» продлил контракты с восемью игроками
Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новые контракты с восемью хоккеистами. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
На 2 года договор продлили нападающие: Данил Шерстобитов, Максим Устимкин, Роберт Чернов и Даниэл Поярков. На такой же срок подписали контракт защитники: Ислам Гайнуллин и Олег Травин.
Еще два форварда: Михаил Назаров и Андрей Белозеров останутся в команде как минимум до конца сезона 2025/26.
Накануне «Реальное время» сообщало, что «волков» покинул лучший бомбардир команды прошедшего сезона Павел Порядин. Нападающий перешел в «Спартак». В свою очередь клуб из Нижнекамска получил двух игроков московской команды: нападающего Дмитрия Злодеева и защитника Артема Серикова.
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