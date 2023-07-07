Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов
США в рамках нового пакета помощи передают Украине кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
Новый пакет включает 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker, боеприпасы для ЗРК Patriot и систем HIMARS.
— В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы, — приводит ТАСС его слова.
В конце июня Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $500 млн. В него включены боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.
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