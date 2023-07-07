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Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов

22:37, 07.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

США в рамках нового пакета помощи передают Украине кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Новый пакет включает 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker, боеприпасы для ЗРК Patriot и систем HIMARS.

— В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы, — приводит ТАСС его слова.

В конце июня Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $500 млн. В него включены боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.

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Маргарита Головатенко
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