РПЦ допускает передачу Украиной Киево-Печерской лавры Константинополю

Власти Украины рассматривают идею передачи Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата, сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.



— Такой сценарий рассматривается украинскими властями именно в связи с тем, что они понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию. Они уйдут, может быть, куда-то в другие места, но быть под началом раскольников они не могут, — приводит его слова ТАСС.

По словам Якимчука, Константинопольский патриархат в этой ситуации находится в «щепетильном положении»: если он примет предложение, это будет публично означать поддержку гонения на киевских монахов, что ухудшит репутацию Константинополя.

В марте этого года Министерство культуры Украины выражало намерение провести ревизию в Киево-Печерской лавре. В июле директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе из Киево-Печерской лавры в страны Запада христианских ценностей, включая мощи.



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Маргарита Головатенко