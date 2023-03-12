Представители Украинской православной церкви покинут Киево-Печерскую лавру в конце марта

Министерство культуры Украины намерено провести ревизию в Киево-Печерской лавре — в том числе музейных экспонатов и мощей святых сразу после того, как ее покинут представители Украинской православной церкви (УПЦ), заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

— Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что, кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам, — приводит РБК его слова.

Отметим, что в пещерах лавры покоятся мощи более сотни святых. На ее территории также находятся могилы богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца.

10 марта монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ предупредили, что они должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе сказано, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Собор Украинской православной церкви объявил о полной самостоятельности и независимости еще в конце мая, были приняты соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении УПЦ. Помимо этого, Собор на время военного положения предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, которые относятся к компетенции Синода или главы УПЦ.

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Илина Хакимова