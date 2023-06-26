Украина и ЮНЕСКО договорились вывезти из Киево-Печерской лавры христианские ценности

Киев и ЮНЕСКО договорились, что вывезут из Киево-Печерской лавры в страны Запада христианские ценности, включая мощи, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.



По его словам, мощи и другие ценности под предлогом «спасения от российских ракетных ударов» планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана. Для этого уже провели опись имущества и выделили финансы для транспортировки.

В СВР выразили уверенность в том, что Запад и Киев не планируют возвращать реликвии:

— Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня сего года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО «Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов, — приводит его слова «РИА Новости».

В марте Министерство культуры Украины выражало намерение провести ревизию в Киево-Печерской лавре:

— Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что, кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам, — заявлял министр культуры Украины Александр Ткаченко.



В пещерах лавры покоятся мощи более сотни святых. На ее территории также находятся могилы богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца.

10 марта монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ предупредили, что они должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе сказано, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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Маргарита Головатенко