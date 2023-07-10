На строительство первого участка второй линии казанского метро выделили еще чуть меньше миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На строительство первого участка второй линии метрополитена в Казани от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» потратят еще 943,7 млн рублей. Деньги выделили из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Средства пойдут на устройство туннелей. Работы нужно завершить до конца года.

Первый участок включает в себя четыре станции. Согласно документации, на нем выполняется съезд и пешеходный переход на первую линию казанского метрополитена — на станцию «Дубравная». Длина участка — 5,75 км.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В августе прошлого года «Реальное время» писало, что на строительство первого участка второй линии метрополитена от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Сахарова» выделили 939 миллионов рублей.

В феврале на те же цели было выделено 926,6 млн рублей. За выделенные деньги нужно было соорудить перегонные тоннели левого и правого пути, выполнить комплекс работ по горноспасательному обслуживанию опасных производственных объектов и так далее.



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Айрат Назипов