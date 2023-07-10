Смотровая площадка Центра семьи «Казан» сегодня вечером будет закрыта для посетителей

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет закрыта для посетителей вечером 10 июля, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

— Сегодня, 10 июля, с 17.00 до 20.00 смотровая площадка будет закрыта для посетителей по техническим причинам, — сказано в сообщении.

Смотровая площадка «Чаши» с 1 мая перешла на летний режим работы. Она открыта ежедневно с 10.00 до 22.00.

Центр семьи «Казан» в столице Татарстана отремонтируют за 1,5 млн рублей. Стоимость контракта опустилась на 31%, или 695 тыс. рублей от начальной цены.

Как рассказала 15 мая руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова, после ремонтных работ на «Чаше» запустят обновленную смотровую площадку. Этим летом объекту исполняется десять лет.

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Маргарита Головатенко