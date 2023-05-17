Ремонт казанской «Чаши» подешевел почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центр семьи «Казан» в столице Татарстана отремонтируют за 1,5 млн рублей. Стоимость контракта опустилась на 31%, или 695 тыс. рублей от начальной цены, выяснило «Реальное время».

Контракт на ремонт «Чаши» Дирекция парков и скверов Казани заключила с местным ООО «Производственный проектно-технический центр». Всего в тендере участвовали пять претендентов. Среди предложенных ими сумм 2,2 млн рублей, 1,86 млн рублей, 1,76 млн рублей и 1,52 млн рублей.

ООО «Производственный проектно-технический центр» зарегистрировано в Казани в ноябре 2002 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основным видом его деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий.

Учредителем компании указана Ольга Мишакина. Руководитель — Тимур Мишакин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, начальная цена контракта на ремонт в Центре семьи «Казан» составляла 2,2 млн рублей. Работы решили провести в целях обновления и поддержания эстетического внешнего вида здания и сохранения его эксплуатационных характеристик.

Техзаданием предусмотрены общестроительные работы — полная отбивка штукатурки, а затем — сплошное выравнивание, шпатлевка и окраска стен, а также выравнивание внутренних поверхностей и их покраска. Подрядчику также предстоит демонтаж металлических ограждений, подоконных досок и электроприборов с последующим устройством новых.



Как рассказала 15 мая руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова, после ремонтных работ на «Чаше» запустят обновленную смотровую площадку. Этим летом объекту исполняется десять лет.



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Татьяна Демина