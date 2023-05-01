Смотровая площадка Центра семьи «Казан» переходит на летний режим работы

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» с 1 мая переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.



С понедельника площадка будет открыта ежедневно с 10.00 до 22.00. В работе предусмотрены технические перерывы — с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» возобновила работу 25 марта. Увидеть город на казанской «Чаше» можно с высоты 32 метра.

В 2022 году смотровую площадку Центра семьи «Казан» посетили более 280 тысяч человек. Тогда площадка после зимы возобновила работу в конце марта в тестовом режиме.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко