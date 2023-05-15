На казанской «Чаше» после ремонта начнет работать обновленная смотровая площадка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана в Центре семьи «Казан» после ремонта начнет работать обновленная смотровая площадка. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Этим летом Центру семьи «Казан» исполнится десять лет. После ремонтных работ запустится обновленная смотровая площадка, — сказала она.

Там будет работать аудиогид, рассказывающий о достопримечательностях Казани, которые можно увидеть со смотровой площадки. Также планируется презентовать аудиоспектакль — его готовят с одним из местных театров.

Раз в месяц там будут проходить мастер-классы по сервировке. В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Центре семьи «Казан» состоится традиционный гастрономический ужин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, смотровая площадка «Чаши» с 1 мая перешла на летний режим работы. Она открыта ежедневно с 10.00 до 22.00.



«Реальное время» писало, что на ремонт казанской «Чаши» планируют выделить 2,2 млн рублей. Работы решили провести в целях обновления и поддержания эстетического внешнего вида здания и сохранения его эксплуатационных характеристик.



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Татьяна Демина