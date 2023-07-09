Спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в Волге рядом с Болгаром

Вечером 8 июля спасателям поступило сообщение о том, что в Болгаре на Волге вблизи от старой пристани утонул мужчина, на место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО №3, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В 23.03 водолазы обнаружили тело мужчины 1975 г. р. на глубине 7 метров в 130 метрах от берега реки.

— Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, — уточнили в пресс-службе.

Вчера спасатели в заливе Волги возле острова Щурячий в районе садового товарищества «Волга» Кировского района Казани нашли тело утонувшего мужчины. Напомним, сообщение об утонувшем поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 10.15. По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, но не выплыл обратно.

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Илина Хакимова