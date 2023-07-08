Казанские спасатели нашли тело утонувшего мужчины в заливе Волги

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Спасатели в заливе Волги возле острова Щурячий в районе садового товарищества «Волга» Кировского района Казани нашли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, сообщение об утонувшем поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 10.15. По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, но не выплыл обратно

В 15.15 тело погибшего мужчины 2002 года рождения (21 год) извлекли с глубины 7 метров на расстоянии 50 метров от берега. Место для купания не было оборудовано.

Вчера на реке Каме в Нижнекамске вблизи водноспортивной базы «Шинник» на ул. Береговой также утонул мужчина. По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь опергруппа Нижнекамского ПСГ установила, что место, где он утонул, не было оборудовано для купания.



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Максим Кокунин