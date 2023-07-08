Новости происшествий

16:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Казанские спасатели нашли тело утонувшего мужчины в заливе Волги

15:56, 08.07.2023
Казанские спасатели нашли тело утонувшего мужчины в заливе Волги
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Спасатели в заливе Волги возле острова Щурячий в районе садового товарищества «Волга» Кировского района Казани нашли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, сообщение об утонувшем поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 10.15. По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, но не выплыл обратно

В 15.15 тело погибшего мужчины 2002 года рождения (21 год) извлекли с глубины 7 метров на расстоянии 50 метров от берега. Место для купания не было оборудовано.

Вчера на реке Каме в Нижнекамске вблизи водноспортивной базы «Шинник» на ул. Береговой также утонул мужчина. По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь опергруппа Нижнекамского ПСГ установила, что место, где он утонул, не было оборудовано для купания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также