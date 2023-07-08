Рустам Минниханов поручил держать на контроле вопросы безопасного пребывания детей в лагерях

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил держать на контроле вопросы безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях. Об этом он заявил на традиционном совещании в Доме правительства.

— Сегодня в детских лагерях республики проходит летняя оздоровительная кампания. За первую смену отдохнули 73 429 детей, на вторую смену запланировано свыше 42 тысяч ребят, — сказал он.

Глава республики уточнил, что отдых детей организован в 180 организациях и 4 лагерях на черноморском побережье, в Краснодарском крае и Крыму, с охватом 1 125 детей.

— Могло быть и больше, но есть вопросы по логистике. Тем не менее эти маршруты тоже должны быть отработаны, — отметил Минниханов.

Также, по его словам, в 47 лагерях организован отдых более 300 детей участников специальной военной операции на Украине. Оздоровительную программу в Челнах проходят 80 детей из Лисичанска.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Минмола республики, в июне в детских оздоровительных организациях отдохнули более 100 тысяч детей из Татарстана. Это порядка 61% от всего летнего плана. Всего в летние каникулы примут участие в оздоровительной кампании порядка 168 тысяч детей из региона.

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Максим Кокунин