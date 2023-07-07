Больше 100 тысяч татарстанских детей отдохнули в лагерях в июне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне в детских оздоровительных организациях отдохнули более 100 тысяч детей из Татарстана. Это порядка 61% от всего летнего плана, сообщает пресс-служба республиканского Минмола.

По данным министерства, на сегодняшний день функционируют 39 пришкольных лагерей дневного пребывания и 18 лагерей труда и отдыха, где отдыхают порядка 3 тысяч детей. На Черноморском побережье в Краснодарском крае и в Крыму в четырех лагерях отдыхают 1 125 человек.

— Мы продолжаем реализовывать программу детского летнего отдыха. Особое внимание уделяем содержанию программ. Ребенок в лагере должен не просто отдыхать, но и разносторонне развиваться. Поэтому в смену включены как спортивные соревнования, так и творческие мастер-классы, тематические встречи и мероприятия, экскурсии и игры на свежем воздухе, — рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В детских лагерях прошли тематические мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню русского языка, Дню России, Дню памяти и скорби, а также Дню молодежи. А уже завтра, 8 июля, там пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.

В ведомстве напомнили, что по всем вопросам родители и дети могут обращаться по телефону горячей линии: 8(843)207 28 73.

В этом году отдых в детских оздоровительных лагерях охватит 44 тысячи несовершеннолетних жителей Татарстана. Всего летом на территории республики будут работать 146 пришкольных, два палаточных и 27 загородных лагерей. Всего в летние каникулы примут участие в оздоровительной кампании порядка 168 тысяч детей из Татарстана.

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Айрат Назипов