Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола, сообщил в своем telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

— Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. Вчера президент Чехии заявил, что «если, не дай бог, победит Россия — все западные ценности будут уничтожены». Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал <…>. В течение июля примем решение о запрете смены пола, — говорится в сообщении.

В июне Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола. Исключением являются врожденные аномалии у детей. Также, согласно проекту, органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола сегодня утром.



В Государственную думу 30 мая внесли проект закона, который устанавливает полный запрет на проведение операций, направленных на смену пола. Авторами проекта стали практически 400 парламентариев.

Глава Минюста Константин Чуйченко в апреле отмечал, что с 2018 по 2022 год зарегистрировали более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам и после этого — около 190 браков.



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Максим Кокунин