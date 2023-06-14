Комитет Госдумы поддержал законопроект, запрещающий операции по смене пола

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Это не коснется случаев, когда необходимо лечение аномалий у детей. Инициативу включили в повестку пленарного заседания Госдумы 14 июня.

Документ запрещает медицинские вмешательства по смене пола человека, в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. Однако позволяется вмешательства для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей — исключительно с разрешения врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения. Перечень таких учреждений и порядок принятия решений утвердит правительство РФ.

Согласно законопроекту, органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы на основании медицинских справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Сейчас закон позволяет органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу.

В Государственную думу 30 мая внесли проект закона, который устанавливает полный запрет на проведение операций, направленных на смену пола. Авторами проекта стали практически 400 парламентариев.

Глава Минюста Константин Чуйченко в апреле отмечал, что с 2018 по 2022 год зарегистрировали более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам и после этого около 190 браков.

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Маргарита Головатенко