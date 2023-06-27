США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн
Пентагон выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, пишет RT.
Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker. Также Украине передадут системы Javelin и противотанковые комплексы АТ-4.
Отмечается, что одной из целей нового пакета является поддержка контрнаступления ВСУ.
По данным газеты Politico, представители американской администрации заявили, что дальнейшая помощь США Украине, а также международная репутация американского президента Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их словам, если киевский режим добьется успеха, то Запад продолжит направлять ему военную и экономическую помощь.
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