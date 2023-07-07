Треть татарстанцев считают, что стали работать хуже, чем год назад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Около трети татарстанцев заявляют, что в этом году стали работать хуже, чем в 2022 году, об этом узнали эксперты компании «Яков и Партнеры» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках исследования «Тренды на рынке труда-2023».

Так, 32% татарстанцев сообщили, что за последний год заметили негативное влияние эмоционального состояния на эффективность.

Они считают, что качество их работы ухудшилось (в целом по стране доля таких ответов 36%).

Интересно, что чаще всего об этом говорят респонденты в возрасте 25—34 лет (среди них таких оказалось 44%), реже всего — в возрасте от 55 лет (негативное влияние отметили лишь 18% из них).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В профессиональном разрезе об ухудшении качества работы чаще всего говорили представители сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51%), «Информационные технологии» (43%) и «Управление персоналом, тренинги» (41%), реже всего — «Безопасность» (15%) и «Рабочий персонал» (11%).

В то же время еще 22% жителей республики уверены, что их эмоциональное состояние на протяжении последнего года, наоборот, оказывало позитивное влияние и качество работы только улучшилось.

В целом по России таких ответов 19%. В частности, об этом заявили 26% респондентов в возрасте 18—24 лет. Среди различных профессий рост эффективности чаще прочих замечают в сферах «Безопасность» (30%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (29%) и «Рабочий персонал» (26%).



Еще 46% жителей региона считают, что качество их работы на фоне эмоций последнего года никак не изменилось (по России таких оказалось также 46%).

Больше всего к эмоциональному выгоранию склонны представители профессий, предполагающих непосредственную работу с людьми, об этом рассказала клинический психолог клиники «Ниармедик на Маросейке», член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елена Смолянская.

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Илина Хакимова