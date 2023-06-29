Психолог назвала профессии, в которых люди больше всего склонны к выгоранию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего к эмоциональному выгоранию склонны представители профессий, предполагающих непосредственную работу с людьми. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог клиники «Ниармедик на Маросейке», член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елена Смолянская.

— Речь в первую очередь идет о педагогах, работниках социальной сферы и медиках. Причем есть исследования, демонстрирующие, что наиболее уязвимыми становятся учителя начальной школы, среди социальных работников — сотрудники общественных и государственных служб, а среди медиков — работники онкоотделений и скорой помощи, — пояснила она.

По ее словам, к этому списку можно добавить сотрудников правоохранительных органов, психологов, спасателей, приходских священников. Кроме того, «в публикациях по теме выгорания отмечаются и юристы, и работники кадровой службы, PR-специалисты, сотрудники бухгалтерии и многие другие».

Почти треть казанцев (26%) заявили, что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. Еще 63% опрошенных казанцев считают, что возможность снимать стресс на рабочем месте благоприятно повлияла бы на эффективность выполнения задач.

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Елизавета Пуншева