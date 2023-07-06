Число ДТП с электросамокатами в России выросло на 60%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России за год на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Такую статистику озвучил глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что основной причиной таких аварий является пересечение владельцами СИМов проезжей части в тех местах, которые для этого не предназначены.

Черников считает, что вводить права для вождения электросамокатами «пока рано». Но он высказался о необходимости создания условий для движения СИМов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, российский Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Нововведения будут касаться водителей гироскутеров, электросамокатов и моноколес.

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Айрат Назипов