Число ДТП с электросамокатами в России выросло на 60%
В России за год на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Такую статистику озвучил глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что основной причиной таких аварий является пересечение владельцами СИМов проезжей части в тех местах, которые для этого не предназначены.
Черников считает, что вводить права для вождения электросамокатами «пока рано». Но он высказался о необходимости создания условий для движения СИМов.
Напомним, российский Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Нововведения будут касаться водителей гироскутеров, электросамокатов и моноколес.
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