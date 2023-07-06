В Казани обсудят проекты планировок территорий искусственных земельных участков в районе ул. Портовая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани назначили общественные обсуждения проект постановления исполкома города об утверждении проекта планировки территории искусственного земельного участка на Куйбышевское водохранилище в районе ул.Портовая. Их экспозицию откроют всего на один день — 14 июля.

Речь идет о пяти искусственных земельных участках. Проекты постановлений исполкома Казани разместят 14 июля в ИС «Общественные обсуждения».

Участники общественных обсуждений в этот день смогут внести предложения и замечания, касающиеся документов. Сделать это можно либо через информационную систему, либо в письменной форме или электронным документом, либо посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта в Казани по ул.Груздева, 5, кабинет 102, с 9.00 до 17.00.

О том, что в Казани на Волге в районе улицы Портовой создадут сразу несколько искусственных земельных участков, «Реальное время» сообщало в октябре 2022 года. Они необходимы для реализации проекта развития промышленной зоны территории в целях создания новых общественных пространств, формирования новой планировочной структуры территории и корректировки береговой линии.

Казань на три года зарезервировала 65 земельных участков в целях развития территории нежилой застройки по ул. Портовой. Права их собственников и арендаторов ограничиваются в части возведения зданий и сооружений в соответствии с целевым назначением объекта и его разрешенным использованием.

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Татьяна Демина