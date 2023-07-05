«Речь — о сумме свыше 10 млн»: начальнику тыла МВД Татарстана предъявили «откаты» по госконтрактам

Источники «Реального времени» приоткрыли фабулу уголовного дела против начальника тыла МВД Татарстана Рамиля Шакирова. Вчера ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за покровительство поставщику министерства на протяжении нескольких лет.



«Речь идет о нескольких контрактах и сумме свыше 10 млн рублей — именно ее инкриминируют в качестве взятки», — поделился с «Реальным временем» один из осведомленных источников. И добавил — по версии СК, деньги передавались частями.

Шакиров вину не признал. Сегодня по ходатайству следствия он был арестован Басманным судом Москвы до 4 сентября. Его адвокат Андрей Вербах намерен обжаловать это решение. Он уверяет — обвинение не подтверждается материалами дела, и в действительности ни один из фигурирующих в деле контрактов начальник тыла не подписывал, там стоят подписи другого человека.

Заседание суда по мере пресечения проходило в закрытом режиме. В МВД Татарстана и СКР преследование полковника Шакирова пока не комментируют. По делу работает группа из нескольких следователей.