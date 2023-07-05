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Пожарные в Казани пытаются потушить пожар на площади 100 кв. метров

00:05, 05.07.2023
Пожарные в Казани пытаются потушить пожар на площади 100 кв. метров
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Приволжском районе Казани в промышленной зоне на улице Яшь Кыч, 6 произошел пожар, которому присвоили ранг №2, работают три ствола, проложена магистральная линия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в 22.53, по прибытии спасателей происходило горение деревянных поддонов на открытой территории на площади, по предварительным данным, 100 кв. м.

В пресс-службе уточнили, что рядом находится складское здание с пластиковыми изделиями внутри.

После действий огнеборцев ранг пожара понизили до 1БИС. Открытое горение удалось ликвидировать в 23.55.

— Погибших и пострадавших нет, — добавили в пресс-службе.

С начала 2023 года в Татарстане произошло 2 812 пожаров. За этот период погибли 76 человек и пострадал 101 житель республики, еще 197 человек удалось спасти.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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