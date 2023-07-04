С начала года на пожарах в Татарстане погибли 76 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Татарстане произошло 2 812 пожаров. За этот период погибли 76 человек и пострадал 101 житель республики, еще 197 человек удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали семь пожаров. В четырех случаях возгорание фиксировали в жилом секторе, еще в двух случаях на различных объектах. Кроме того, сгорел автомобиль. Всего по тревоге пожарные подразделения выезжали 42 раза.

Причинами пожаров становились: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (два случая), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (один случай), небезопасные игры детей (один случай), неосторожное обращение с огнем (один случай), прочие причины (два случая).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В минувшие выходные в Приволжском районе Казани в поселке Мирный в СНТ «Березовая роща» произошел смертельный пожар. Сгорел садовый домик. В ходе тушения были обнаружены тела мужчин 1963 и 1970 годов рождения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов