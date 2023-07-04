Участники ралли «Шелковый путь» провели тестовый заезд перед гонкой — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Перед одной из главных гонок года — ралли «Шелковый путь» участники проводят тестовый заезд на 18 км — это финальный этап проверки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Участие в гонке примут 98 экипажей из 23 стран. Им предстоит преодолеть расстояние свыше 6 тысяч км от Казани до Москвы и испытать особенности 13 регионов страны.

Для нового КАМАЗа поколения K5 это будет дебютным заездом. Команду «КАМАЗ-мастер» представят пять экипажей.

Международное ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. Его маршрут: Казань — Уфа — Магнитогорск — Оренбург — Самара — Саратов — Волгоград — Липецк — Москва.

Участники ралли «Шелковый путь» в 2023 году проедут по территории России более 5,2 тысячи километров на 13 этапах. Первый этап стартует у стен Казанского кремля, а затем участники направятся в Уфу. Гонщики проедут через предгорья Урала, Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области. Финиш — на Красной площади в Москве. Из 5,2 тысячи километров чуть более 2 тысяч составляют спецучастки.

Пилотом одного из грузовиков «КАМАЗ-мастера» станет китайский гонщик Хоу Хуннин, который выступал в ралли в составе команды в 2016 году и продемонстрировал пятый результат.

В связи с подготовкой к старту крупнейшей гонки Евразии «Шелковый путь» в Казани будет ограничено движение.

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Маргарита Головатенко