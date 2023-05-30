Участники ралли «Шелковый путь» в 2023 году проедут более 5 тысяч километров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Участники ралли «Шелковый путь» в 2023 году проедут по территории России более 5,2 тысячи километров на 13 этапах, сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.



Первый этап стартует у стен Казанского кремля, а затем участники направятся в Уфу. Гонщики проедут через предгорья Урала, Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области. Финиш — на Красной площади в Москве. Из 5,2 тысячи километров чуть более 2 тысяч составляют спецучастки.

— Мы согласовали маршрут со всеми ведомствами, убедились в его безопасности, согласовали со всеми ведомствами. Фишка этой трассы — в ее трехмерности, гонщики все время будут двигаться вверх и вниз, влево и вправо, постоянная смена курсов, — приводит «Интерфакс» комментарий заместителя руководителя проекта, комиссара по безопасности ралли Виктора Соколова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. Он состоится по маршруту Казань — Уфа — Магнитогорск — Оренбург — Самара — Саратов — Волгоград — Липецк — Москва.

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Маргарита Головатенко