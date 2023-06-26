В связи с подготовкой к ралли «Шелковый путь» в Казани ограничат движение

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В связи с подготовкой к старту крупнейшей гонки Евразии «Шелковый путь» в Казани будет ограничено движение.



Соревнования протяженностью 5 228 километров, начнутся 6 июля на площади Тысячелетия в Казани, участники финишируют на Васильевском спуске у стен Московского Кремля 15 июля.

С 26 июня в столице Татарстана введут ограничения движения транспорта в связи с необходимостью безопасность участников и зрителей в период подготовки и проведения международных соревнований.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ограничения коснутся следующих маршрутов:

С 10.00 26 июня до 23.00 10 июля — спуск с автомобильной дороги вдоль Кремля (ул. Баумана) до Площади Тысячелетия;

С 10.00 3 июля до 10.00 7 июля — по внутренней дороге стадиона «Ак Барс-Арена» (от выезда со стадиона «Ак барс Арена» на ул. Чистопольская около парковки Р8 до остановки «Футбольный стадион Казань Арена» около парковки Р1);

С 00.00 5 июля до 23.00 7 июля — по автомобильной дороге вдоль Кремля (ул. Баумана от ул. Профсоюзная до ул. Батурина);

С 23.00 5 июля до 08.00 7 июля — на проезде между цирком и Центральным стадионом;

С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля — по ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачная до ул. Московская);

С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля — по ул. Лево-Булачная (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Чернышевского);

С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля — по ул. Право-Булачная (по направлению от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк);

С 23.00 05 июля до 23.00 6 июля — по ул. Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная);

С 23.00 05 июля до 23.00 06 июля — съезд с ул. Кремлевская набережная на Площадь Тысячелетия;

С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля — по пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, в обоих направлениях).

Международный ралли «Шелковый путь» пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. Он состоится по маршруту Казань — Уфа — Магнитогорск — Оренбург — Самара — Саратов — Волгоград — Липецк — Москва.

Участники ралли «Шелковый путь» в 2023 году проедут по территории России более 5,2 тысячи километров на 13 этапах. Первый этап стартует у стен Казанского кремля, а затем участники направятся в Уфу. Гонщики проедут через предгорья Урала, Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области. Финиш — на Красной площади в Москве. Из 5,2 тысячи километров чуть более 2 тысяч составляют спецучастки.

Пилотом одного из грузовиков «КАМАЗ-мастера» станет китайский гонщик Хоу Хуннин, который выступал на ралли в составе команды в 2016 году и продемонстрировал пятый результат.



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Маргарита Головатенко