В составе «КАМАЗ-мастера» на ралли «Шелковый путь» выступит китайский пилот

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав на ралли «Шелковый путь» 2023 года, пилотом одного из грузовиков станет китайский гонщик Хоу Хуннин, который выступал на ралли в составе команды в 2016 году и продемонстрировал пятый результат, сообщает «РИА Новости».



Всего на «Шелковый путь» выйдут пять экипажей под управлением Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова, Сергея Куприянова и Хоу Хуннина.

Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов будут пилотировать спортивные грузовики КАМАЗ-435091 семейства К5, Эдуард Николаев выступит на новой версии капотного спортивного грузовика КАМАЗ-435091К, а Сергей Куприянов будет пилотировать грузовик на газодизельной смеси.

Перед всеми экипажами будет стоять задача по выполнению программы испытаний. Будет проведен тест инженерных решений, многие из которых напрямую связаны с работой по импортозамещению. Ралли «Шелковый путь» в 2023 году пройдет с 6 по 15 июля и соединит Казань, Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград, Липецк и Москву.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В июле 2022 года экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл итоговый зачет грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь». Финальный участок Липецк — Москва длиной 117,6 километра был преодолен за 1 час 36 минут 29 секунд.

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Маргарита Головатенко