Казанский врач-невролог объяснила, как повлияет на людей переход на летнее время

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Переход на летнее время никак не скажется на татарстанцах. Организм человека привыкнет к смене часов за сутки. Об этом «Реальному времени» сказала казанский врач-невролог 7-й городской больницы Кадрия Валеева.

— В свое время проводилось исследование, что люди страдают от перевода времени, увеличивается число инфарктов и инсультов, а также растет смертность. Но посмотрите, мы перестали переводить часы, живем в постоянном времени, и что, это как-то повлияло на смертность и снизилось число инфарктов? Ничего подобного, все, наоборот, только растет. Это как с магнитными бурями, ничего о них не знали, все было хорошо, а теперь знаем и начинается: голова заболела, давление повысилось. Во всем виноваты они, — высказалась Валеева.

Специалист объяснила, что существует два хронотипа людей. Это «совы» и «жаворонки». Последние очень легко встают рано утром, и при этом они полны сил и энергии, а первые с трудом отрывают голову от подушки, но зато могут спокойно не спать полночи, поскольку их работоспособность увеличивается ближе к вечеру. Валеева добавила: такое деление обусловлено биоритмом человека, который определяется хронотипом человека — уровнем работоспособности в зависимости от времени суток.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

— В городах примерно 40% населения — «совы», 25% — «жаворонки». Остальные 35% — это «голуби», что-то среднее между «совами» и «жаворонками». Они просыпаются чуть позже «жаворонков» (в 7—9 утра). Также у них отличается период дневной активности — он равномерно распределен по всему дню, без пиковых моментов и сильных спадов. Люди с таким хронотипом ложатся спать примерно в 11 часов вечера. Люди-«жаворонки» более устойчивы к переходу на летнее время, а вот «совы» легче адаптируются к переходу на зимнее время, — заключила собеседница издания.

Напомним, законопроект о переходе на летнее время подготовил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, в скором времени он будет внесен на обсуждение в парламент. Хотя еще в середине апреля его идея о смене времени не нашла поддержки у других народных избранников. Его идею также не поддержали и казанские эксперты. Они считают, что с переводом стрелок вперед или назад в жизни татарстанцев ничего не поменяется.

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Артур Казанцев