FinExpertiza: в январе — марте 2023 года россияне трудились рекордные 38,5 часа в неделю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России в 2023 году средняя продолжительность рабочей недели побила все рекорды, об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В январе — марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю.

В тот же период годом ранее россияне работали около 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов. Таким образом, за год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимума с четвертого квартала 2012 года, когда она составляла 38 часов 29 минут.

Большинство россиян — 89,8% в первом квартале 2023 года работали от 31 до 40 часов в неделю, переработки фиксировали 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9%.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Уточняется, что свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день или же такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.

Эксперты считают, что рост рабочей загрузки в России связан с острой нехваткой кадров, увеличением смен в отдельных предприятиях, а также повышением экономической вовлеченности женщин.

— В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин — 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут <...>. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на 4 минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут, — объяснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» в конце мая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы заявляли о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.

Однако Минтруд России не поддержал установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе.



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Илина Хакимова