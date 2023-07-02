В Белоруссии предложили запретить сделки по обмену криптовалютой

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МВД Белоруссии/vk,com

МВД Белоруссии предложило запретить сделки по обмену криптовалютой между физлицами. В ведомстве считают, что такие услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные деньги.

— Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ, — говорится на сайте министерства в соцсетях.

В МВД добавили, что с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона рублей.

В конце июня Верховный суд России признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов