Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием средств

Верховный суд России признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов, сообщает РАПСИ.



Таким образом ВС согласился с позицией прокуратуры. Суд пересмотрел приговор первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, однако оправдали по делу о легализации биткоинов.

Подсудимый хранил прекурсоры наркотиков и производил мефедрон. Покупатели оплачивали товар криптовалютой, а он конвертировал ее в рубли, после чего переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.

Суд пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счета на банковские карты без введения их в экономический оборот не является легализацией доходов, полученных преступным путем. Однако прокуратура не согласилась с таким решенеим и обратилась в Верховный суд. В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».

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Маргарита Головатенко