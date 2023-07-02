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В МЧС объяснили причину пожара возле казанской «Чаши»

15:57, 02.07.2023
В МЧС объяснили причину пожара возле казанской «Чаши»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану назвали причину пожара на пляже рядом с Центром семьи «Казан». Выяснилось, что в центре города горит камыш.

Кадры возгорания «Реальному времени» предоставили очевидцы. На них виден столб дыма.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

В начале недели около 3-й транспортной дамбы произошло возгорание. Как выяснило «Реальное время», возле моста также загорелся камыш.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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