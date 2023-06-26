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Возле 3-й транспортной дамбы в Казани произошло возгорание

12:20, 26.06.2023
Возле 3-й транспортной дамбы в Казани произошло возгорание
Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

В Казани около 3-й транспортной дамбы произошло возгорание, сообщает корреспондент «Реального времени».

Подробности случившегося выясняются. «Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС России по Татарстану.

В минувшую субботу днем в квартире казанской многоэтажки по улице Чехова произошел пожар. Прибывшим на место пожарным удалось спасти женщину с ребенком с помощью дыхательных аппаратов. Самостоятельно из дома эвакуировались 25 человек. Возгорание происходило в квартире на третьем этаже 14-этажного жилого дома.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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