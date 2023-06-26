Возле 3-й транспортной дамбы в Казани произошло возгорание
В Казани около 3-й транспортной дамбы произошло возгорание, сообщает корреспондент «Реального времени».
Подробности случившегося выясняются. «Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС России по Татарстану.
В минувшую субботу днем в квартире казанской многоэтажки по улице Чехова произошел пожар. Прибывшим на место пожарным удалось спасти женщину с ребенком с помощью дыхательных аппаратов. Самостоятельно из дома эвакуировались 25 человек. Возгорание происходило в квартире на третьем этаже 14-этажного жилого дома.
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